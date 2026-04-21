Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler belli oldu!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka sebebiyle, Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin maç saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, yarı final biletinin sahibi olacak. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Kupası Konyaspor - Fenerbahçe maçı 11'leri...
Konyaspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertliler Konyaspor karşısında kazanarak Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ev sahibi Konyaspor ise, Fenerbahçe karşısında galip gelerek Avrupa kupalarına gitmenin hesaplarını yapıyor. Kritik mücadele öncesinde, Konyaspor - Fenerbahçe maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Konyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAA KAÇTA?
Konyaspor- Fenerbahçe maçı 21 Nisan Salı (bu akşam) 20.30'da oynanacak.
KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBHAÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemiyor.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakıyor.
KUPADA 4. RANDEVU
Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.
2002-2003 sezonunda tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadelede Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti.
İki ekip 2015-2016 sezonunda ise kupa yarı finalinde eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda Fenerbahçe ilk müsabakayı deplasmanda 3-0, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Cherif.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.