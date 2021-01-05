KonyasporGalatasaray maçı için heyecan dorukta. Peki merakla araştırılan ve haftanın en kritik maçlarından biri olarak gösterilen Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Galatasaray maçı 5 Ocak Salı akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Diagne.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Jevtovic, Adil, Shengelia, Milosevic, Amir, Erdon.