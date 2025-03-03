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        Konyaspor - Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında kavga çıktı

        Konyaspor-Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında çıkan kavgada yedek kulüpleri de dahil oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:42
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        Konyaspor'da uzatma dakikalarında kavga çıktı!
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        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın uzatma dakikalarında Konyasporlu Uğurcan Yazğılı ile Trabzonsporlu Serdar Saatçi arasında tartışma yaşandı.

        Çıkan tartışmaya diğer oyuncuların da dahil olması üzerine sahaya yedek kulüpleri de girdi. Mücadele kısa süre dururken yeşil-beyazlı ekipte Uğurcan Yazğılı, Keyta; bordo-mavili ekipte ise Serdar Saatçi ve Cihan Çanak sarı kart gördü.

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