Kop Dağı'ndaki vadilerde sonbahar güzelliği

"Buradaki güzellikleri fotoğraflayarak hem insanlara göstermek istiyoruz hem de kendimiz yeniden keşfederek görmediğimiz, bilmediğimiz coğrafyamız hakkında yeni şeyler öğreniyoruz. Trabzon ve Gümüşhane'den Erzurum'a transit bir geçit olması hasebiyle burası coğrafyaların buluşma noktası. Bu açıdan muazzam bir yer. Doku olarak da geçiş dokusu olması dolayısıyla bitki ve ağaç popülasyonu açısından da çok farklı ve geçiş renklerini göstermesi açısından çok güzel."