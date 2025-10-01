Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Köpeğe kemerle vurdu! | Son dakika haberleri

        Köpeğe kemerle vurdu!

        İzmir'in Balçova ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu; olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 01:12 Güncelleme: 01.10.2025 - 01:12
        Köpeğe kemerle vurdu!
        İHA'nın haberine göre; İzmir'in Balçova ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, bugün Balçova'da meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişiden biri, belinden kemerini çıkardı ve yanına yaklaşan hayvana vurdu. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

