Köpeğe kemerle vurdu!

İHA'nın haberine göre; İzmir'in Balçova ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.