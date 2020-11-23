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Timsahla boğuştuğu anlar kamerada! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Richard Wilbanks, timsahın yakaladığı yavru köpeğini kurtarmak için hiç düşünmeden göle atladı. 74 yaşındaki Wilbanks, köpeğini timsahın dişlerinin arasından çekip aldı.

Gunner isimli köpeği için kendi hayatını riske atan adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Olay meydana geldiğinde güneşin tadını çıkaran Wilbanks, Lee County'deki evinin arka bahçesinde köpeğinin ağlama sesini duydu.

Wilbanks gölete yaklaştığında köpeğinin timsah tarafından kapıldığını anlar anlamaz hiç düşünmeden suya atladı ve timsahın çenesini eliyle açarak köpeğini kurtardı.

Üç aylık Cavalier King Charles cinsi köpek, timsahın ağzından kurtulduktan sonra hızla gölden uzaklaştı.

Wilbanks yaptığı açıklamada, "Benim için büyük bir şok oldu, her şey çok hızlı gelişti. İçgüdüler kontrolü ele aldı ve adrenalin devreye girdi" dedi.

Köpeğin durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Wilbanks'in görüntüleri Florida Vahşi Yaşam Federasyonu'nun kameraları tarafından kayda alındı. Görüntülerde köpeği kurtaran adamın rahatlığı ve soğukkanlılığı da dikkat çekti.