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Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 kişiye ait cansız beden bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş, durumu polise bildirdi. Arazide yapılan kazıda bir erkek ile bir kadına ait cansız beden bulunurken, polis kimliklerini belirlemek için soruşturma başlattı

Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 kişiye ait cansız beden bulundu

Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi Çimen Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre bir köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. İnşaat halinde sitelerin yapıldığı bölgede gömülmüş, ancak hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış 2 cansız beden bulundu.

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cansız bedenler, kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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