Köpek Balığı Saldırısı filmi oyuncuları kimler? Köpek Balığı Saldırısı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Gerilim ve Gençlik dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Köpek Balığı Saldırısı filmine dair detaylar...

KÖPEK BALIĞI SALDIRISI FİLMİ KONUSU

Büyük bir deprem yeryüzünün kabuğunu parçalayıp, bir delik oluşturur. Oluşan bu büyük delik, tarih öncesinin köpek balıklarının yer altından çıkmasına sebep olur.

Bir grup mahkum kadın, bir sebepten dolayı o bölgeye gider ve mahsur kalırlar. Köpek balıkları ise, toprağın altında da ilerleyebilmektedir. Mahkumlar ve bölge insanı için dehşet verici anlar başlar.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI KİMLER?

Köperk Balığı Saldırısı filminde Dominique Swain , Traci Lords, Christine Nguyen, Cindy Lucas, Amy Holt, John Callahan, Corey Landis , Chris De Christopher, Tabitha Marie ve Serafin Falcon gibi oyuncular yer almaktadır.