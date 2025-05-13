Köpekler kümes hayvanlarını öldürdü

Koceli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Durhasan Mahallesi’nde sabah saatlerinde, Halil Sessiz'e (64) ait evin bahçesine başıboş 2 köpek girdi. Köpeklerin saldırısında bahçede bulunan tavuk, civciv ile ördeklerden 80'i öldü.

Olay sırasında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Sessiz’e de köpekler saldırdı. Sopayla müdahale eden Sessiz, saldırıdan yara almadan kurtulurken, köpekler kaçarak uzaklaştı.

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Halil Sessiz, "Komşum beni arayarak 'Bahçeye köpek girmiş' dedi. Bahçede 40'a yakın telef olan tavuk ve ördek var. Geri kalanı yedikleri hariç 90'a yakın. 10 tane tavuğum kaldı. Hangi belediye bunları buraya atıyorsa, ben bunlardan davacıyım; davamı sürdüreceğim. 90 tane hayvan vardı; kalan 10 tane. Tavuk, civciv, ördeklerle birlikte bir tane içlerinde Tokat tavuğu da vardı; o da telef olmuş. Bana burada 10 tane tavuk kaldı" diye konuştu.

Halil Sessiz, "Tavukları kurtarmak için içeriye girdiğimde o anda elimde sopa vardı; bana saldırdı. Giriş kapısı da açıktı; oradan 2'si de kaçtı. Birisi Doberman cinsi koca kafalı köpek; biri de ufak. Bunlar, ormanlardan geliyor. Ormanlara, milletin görmediği yerlere, bütün bu köy civarına bırakıyorlar; millete zarar veriyorlar. Yazık, günah. Bugün bana ise yarın komşuya olacak bu" ifadelerini kullandı.