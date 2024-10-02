Kopenhag'daki İsrail Elçiliği yakınında patlama yaşandı: Polis araştırıyor

Danimarka polisi Kopenhag'ın kuzey eteklerindeki İsrail Büyükelçiliğinin hemen yakınında meydana gelen iki patlamayı araştırdıklarını söyledi.

Bir polis sözcüsü olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir yaralanma olmadığını ve patlamaların ne kadar büyük olduğunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Kopenhag polisinden Komiser Yardımcısı Jakob Hansen, "İsrail Büyükelçiliği'nin hemen yakınında olduğu açık ve bu da doğal olarak baktığımız bir açı" dedi.

Geniş bir alan kordon altına alındı ve tabloid Ekstra Bladet tarafından yayınlanan fotoğraflarda ağır silahlı Danimarkalı askeri personelin elçiliği koruduğu görüldü.