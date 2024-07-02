Köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldiği iddiası

Sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşımda köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine 1 Temmuz itibarıyla zam yapıldığı iddia edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan ve 15 Mayıs 2024 tarihinde uygulamaya konulan fiyat tarifesinde bir değişiklik olmadığı, tarifedeki geçiş ücretlerinin geçerliliğini sürdürdüğü öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.