Köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldiği iddiası
Köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine 1 Temmuz itibarıyla zam yapıldığını iddia eden sosyal medya paylaşımının gerçeği yansıtmadığı, 15 Mayıs 2024'te uygulamaya konulan tarifedeki geçiş ücretlerinin geçerliliğini sürdürdüğü öğrenildi
Sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşımda köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine 1 Temmuz itibarıyla zam yapıldığı iddia edildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan ve 15 Mayıs 2024 tarihinde uygulamaya konulan fiyat tarifesinde bir değişiklik olmadığı, tarifedeki geçiş ücretlerinin geçerliliğini sürdürdüğü öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.