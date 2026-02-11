Canlı
        'Köprüde Buluşmalar' film seçkisi açıklandı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, 21. yılında da Türkiye'den sinemacıları uluslararası film profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor. 14-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte sanatseverlerle buluşacak 9 film açıklandı

        Giriş: 11.02.2026 - 10:46 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:46
        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu 21. Köprüde Buluşmalar’ın Film Geliştirme Platformu bu yıl 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

        Film Geliştirme Platformu’nda Türkiye’den uzun metrajlı kurmaca ve belgesel projeler, ilk uluslararası sunumlarını gerçekleştirecek ve uluslararası sektör profesyonelleriyle birebir toplantılar yapacak. Köprüde Buluşmalar, platforma seçilen projelerin uluslararası işbirliklerine destek olmayı hedefliyor.

        Bu yıl Film Geliştirme Platformu’na başvuran 103 proje, Köprüde Buluşmalar seçici kurulunda yer alan yapımcı Aslı Filiz, yapımcı ve satış temsilcisi Denis Krupnov, yapımcı Melanie Blocksdorf ile festival yönetmeni Tsveta Dobreva tarafından değerlendirildi ve dokuz proje platforma seçildi.

        Platformun bu yılki seçkisinde dördü yönetmenlerin ilk uzun metraj filmi olmak üzere yedi kurmaca ve iki belgesel proje yer alıyor.

        Film Geliştirme Platformu’na seçilen projeler:

        • Ağır Ağır Giden Eller (yön. Dilşad Aladağ, yap. İpek Erden, ort. yap. Burak Çevik)
        • Apollo Adası (yön. Barış Sarhan, yap. Umut Eğitimci, Barış Sarhan, Tolga Topçu)
        • Dante, 0 (yön. Esra Saydam, yap. Alvaro R. Valente, Melis Aker)
        • Leviathan (yön. Onur Sefer, yap. Sinem Kanat)
        • Liman (yön. Gökhan Bulut, yap. Jozef Erçevik Amado, Deniz Anastasia Keskin)
        • Pivot (yön. Melisa Önel, yap. Alara Hamamcıoğlu Bayraktar, ort. yap. Konstantina Staurianou)
        • Sensiz Kışı Geçiremezdim (yön. İlhan Mahir Kalaylıoğlu, yap. İlhan Mahir Kalaylıoğlu, ort. yap. Can Adiloğlu, Şıvan Kayaş)
        • Tüccar (yön. Arin İnan Arslan, yap. Arin İnan Arslan, Selda Durna)
        • Yerebasan ~ Yeraltı Urfa Hikâyeleri (yön. Letisya Tapan, yap. Letisya Tapan, ort. yap. Dilek Aydın)

        Seçilen projelerin ekipleri, mart ayında ulusal ve uluslararası alanda deneyimli eğitmenlerden senaryo geliştirme, sunum teknikleri, sunum dosyası hazırlama, film finansmanı, ortak yapım, film yapımında yapay zekâ araçları, festival, dağıtım ve pazarlama stratejileri üzerine kapsamlı eğitimler alacak.

        Film Geliştirme Platformu kapsamında verilecek ödüller ileri bir tarihte açıklanacak.

