Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Köprüler bayramda ücretsiz mi 2026? Osmangazi, 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri paralı mı - ücretli mi

        Köprüler bayramda ücretsiz mi 2026? Osmangazi, 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri paralı mı?

        Kurban Bayramı ile milyonlarca sürücünün gündeminde otoyol ve köprü geçiş ücretleri yer alıyor. Bayram tatili süresince seyahat planı yapan kişiler, "Köprüler bayramda ücretsiz mi?", "Osmangazi Köprüsü ücretsiz olacak mı?" ve "15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü paralı mı?" sorularına yanıt arıyor. Resmi tatillerde uygulanan ücretsiz geçiş kararları nedeniyle gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapacak kişiler, köprü ve otoyol geçişlerinin ücret durumunu araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü’nün bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. "2026 bayramda köprüler ücretsiz mi, hangileri paralı olacak?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte bilgiler...

        2

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        3

        BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

        Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

        4

        ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

        Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram trafiğinden kaçıp orman yollarına giren sürücülerin araçları çamura saplandı

        BOLU'nun Gerede ilçesinde dün Kurban Bayramı tatiline gitmek isteyenlerin Karadeniz yolunda oluşturduğu uzun araç kuyruklarından kaçarak orman yollarına giren şoförlerin araçları çamura saplandı. Mahsur kalan TIR ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti