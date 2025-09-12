Habertürk
        Köprülerin satılacağına yönelik haberlere DMM'den yalanlama - İş-Yaşam Haberleri

        Köprülerin satılacağına yönelik haberlere DMM'den yalanlama

        Köprülerin satılacağına yönelik haberlere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan (DMM) yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 14:52 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:52
        Köprülerin satılacağına yönelik haberlere yalanlama
        Son günlerde basında ve sosyal medya hesaplarında "15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor" haberlerine yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konuya ilişkin yapılan açıklamada "Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur" denildi.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Doğrusu; otoyol ve köprülerin 'satışı' hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir.

        Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir. 1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlanmış; bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir.

        Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir. Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır. Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

        Haberlerde kullanılan satış, vatandaşa yük, peşkeş gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

