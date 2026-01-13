Koray Ergun, son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, 68 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Ergun, başkentte düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, beynindeki tümör nedeniyle son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl bir mikrocerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, tüm çabalara rağmen 68 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti. Ergun, 12 Ocak’ta hayata gözlerini yumdu.
Ergun için Ankara Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde, öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye usta oyuncunun ailesi, yakınları ve sanat camiasından dostları katıldı. Namazın ardından Ergun'un naaşı, gözyaşları eşliğinde toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.