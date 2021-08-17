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Kore Gazisi Ahmet Sezer hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezer hayatını kaybetti

Kore Gazisi hayatını kaybetti
Kore Gazisi hayatını kaybetti
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İHA

Aydın'ın Köşk ilçesindeki son Kore Gazilerinden olan Ahmet Sezer, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Sezer'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de yayımladığı mesaj ile başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köşkümüzün sakinlerinden, Kore Gazimiz Ahmet Sezer amcamızın vefat haberi bizleri derinden üzdü. Merhum Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.

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