        Haberler Magazin Koreli oyuncu Ahn Sung-ki hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Koreli oyuncu Ahn Sung-ki hayatını kaybetti

        Güney Kore sinemasının simge isimlerinden Ahn Sung-ki, kan kanseri nedeniyle 74 yaşında yaşamını yitirdi

        Giriş: 05.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 05.01.2026 - 20:28
        Güney Kore sinemasında 'Ulusun Aktörü' ünvanıyla anılan usta oyuncu Ahn Sung-ki, bir süredir mücadele ettiği kan kanseri nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti. Ahn Sung-ki'nin vefatı, ajansı Artist Company ile Seul'de bulunan Soonchunhyang Üniversitesi Hastanesi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

        Ajans tarafından yapılan açıklamada; "Bu ani ve acı haber karşısında derin bir üzüntü içindeyiz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Usta oyuncu için Seul'de bir hastanede taziye alanı kurulduğu, sevenlerinin ve sanat camiasının son görevlerini yerine getirebilmesi için bu alanın cuma gününe kadar açık olacağı bildirildi.

        Fotoğraflar: Shutterstock

