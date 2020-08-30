DHA

Kocaeli'nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Körfez Belediye Başkanı Söğüt, sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Söğüt, mesajında, "Değerli dostlarım, bugün hastanede yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, 14 gün evimde karantinada, gözlem altında olacağım. Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah'a emanet olun" dedi.

Başkan Söğüt, geçen hafta Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin ve ilçe yöneticisi Fehmi Öztürk ile birlikte Gümüşhane'ye gitmiş ve bazı ziyaretlerde bulunmuştu.