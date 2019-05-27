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Körfezde bayram tatili için son rezervasyonlar

AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesine kadar 145 kilometrelik sahil şeridindeki otel, motel ve pansiyonlarda, hafta sonu başlayacak 9 günlük bayram tatili öncesi rezervasyonlar hızla tükeniyor

Körfezde bayram tatili

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesine kadar 145 kilometrelik sahil şeridindeki otel, motel ve pansiyonlarda, hafta sonu başlayacak 9 günlük bayram tatili öncesi rezervasyonlar hızla tükeniyor

- İç turizmde dağ, deniz, termal ve doğal güzellikleri ile tercih sıralamasında ilk sırada yer alan Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Edremit Körfezi'nde oteller, pansiyonlar ve sahiller misafirlerini bekliyor

- Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, "Edremit Körfezi'nde doluluk oranı çok şükür bu bayramda yüzde 100'ü bulacak. Esnafımız rahat bir nefes alacak. Gelen konuklarımızı da en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi

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