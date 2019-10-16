Korhan Herduran Kimdir?

6 Ağustos 1988 (31 yaşında) Antalya doğumlu olan genç oyuncu 1.72 boyunda, 71 kilo ağırlığında ve aslan burcudur. Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen yakışıklı ve sempatik oyuncu hep bu hedef için çalışmış ve uğraşmış diyebiliriz. İlk, orta ve Lise dönemlerinde tiyatroya karşısı ilgisi bulunan Korhan, daha sonra bunu profesyonel anlamda yapmak adına lisans eğitimini “Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı” bölümünde hem tiyatro hem de kamara önü eğitimlerini aldıktan sonra ilk olarak tiyatro sahneleri ile sektöre adım atmıştır.

Kamera önüne çıkması da çok uzun sürmez. 2010 yılında “Saklı Hayatlar” isimli sinema filminde “Merter” karakterini canlandırması ile beyaz perde ile tanışmıştır. İlk televizyon dizisinde oynaması ise 2011 yılında Üsküdar’a Giderken isimli dizi ile gerçekleşmiştir

Sonrasında 2012 yılında Yalan Dünya kadrosunda yer bulan Korhan Herduran önemli çıkışını 2013 yılında İşler Güçler adlı dizide gerçekleştirmiştir. Yine 2013 yılında Düğün Dernek adlı sinema filminde oynamış takip eden sezonda ise Kardeş Payı dizisinde bir fenomen olan Muhasebeci Oğuzhan karakterini canlandırmıştır.

2015’li yıllarda Eğlendirme Dairesi isimli güldürü programı kadrosunda da yer alan Korhan Herduran 2018 yılında Güldür Güldür Show ekibinde yer almıştır. Korhan Herduran, son olarak 2019- 2020 Fox Tv’nin yeni yayın döneminde ekranlara gelen Mucize Doktor Dizisinde erkek Hemşire Güneş karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.

Hemşire Güneş, hastahanenin en komik ve aşık hemşiresidir. Kiloları ile başı dertte olan Güneş Hemşire aslında oyuncu olmak isterken hemşire olarak bulmuş kendini. Önsezileri kuvvetli bir adam olan Güneş Hemşire sadece hastahanede bölüm sekreteri olarak çalışan Gülin’in kendine karşı duygularını sezememiş yada yanlış algılamış. Çok aşkla meşkle işi olmasa da bölüm sekreteri Gülin’e kaptırmış gönlünü bir kere. Güneş Hemşire aynı zamanda hastahanede dönen her şeyin farkında olan kulağı kesiklerden yani dedikodu Güneş Hemşireden sorulur burada.

Yakışıklı ve genç oyuncunun şu sıralar hayatında özel biri yok.

Korhan Herduran’ın oynadığı diziler

2019 – Mucize Doktor

2018 – BKM Güldür Güldür

2015 – Eğlendirme Dairesi

2014 – Kardeş Payı

2013 – İşler Güçler

2012 – Yalan Dünya

2011 – Üsküdar’a Giderken

Korhan Herduran’ın oynadığı filmler