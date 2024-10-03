Korkudan aşka, soğuktan duygu fırtınalarına: Tüylerimiz neden diken diken oluyor?

KORKU VE ŞOK

Tüylerin diken diken olması çoğu zaman korkuyla ilişkilendirilir. Vücut, korku anında adrenalin salgılar ve bu da savaş ya da kaç tepkisinin bir parçası olarak tüylerin diken diken olmasına yol açar. Örneğin, kediler korktuklarında tüyleri kabarır ve bu şekilde kendilerini olduğundan daha büyük göstererek yırtıcıları korkutmayı hedeflerler. İlkel atalarımızda da benzer bir tepki muhtemelen avcıları uzak tutmak amacıyla işe yarıyordu. Ancak modern insanda bu tepki büyük oranda işlevini yitirmiştir.