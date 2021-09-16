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Sakarya'da panik! Hortum!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum ilçe genelinde büyük bir panik oluşturmuştu. Kimi vatandaş kaçarken, kimisi ise yaşanan korku dolu anları ölümsüzleştirebilmek için cep telefonlarına sarıldı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Aziz Çabuk, “Karaya ulaşıp bazı yerlere zarar verecek diye çok endişelendik, korktuk. Karaya ulaşıp bazı yerlere zarar verecek diye çok endişelendik, korktuk” ifadelerine yer verdi

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ! Son dakika: Sakarya'da panik! Hortum! - VİDEO HABER
Sakarya'da panik! Hortum!
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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Sakarya'nın Karasu ilçesinin sahil açıklarında akşam saat 18.00 sıralarında hortum oluştu. Kıyıya yakın bir bölgede oluşan hortum ilçe genelinde korku dolu anlar yaşattı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞMAK İSTEDİLER

İHA'da yer alan habere göre sahil kesimine doğru yaklaşan hortum ilçenin birçok farklı noktasından da görüldü. Bazı vatandaşlar korku dolu anların yaşandığı bölgeden kaçarak uzaklaşmak isterken bazıları ise cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.

Deniz içerisinde büyüyen hortum, karaya ulaştığında etkisini yitirdi. Herhangi bir zararın yaşanmadığı korku dolu dakikalara şahit olan vatandaşlar ise o anları anlattı.

"EVLERE ULAŞIR DİYE KORKTUK"

Hortumun evlere ulaşabilme ihtimaline karşı korktuklarını aktaran Aysel Vural, “Zonguldak’tan geliyordum, Akçakoca’dan gördüm ve hortum mu yoksa bulut mu ne olduğunu anlayamadım başta. Yaklaştıkça 2 tane hortumun oluştuğunu gördüm, biri büyük diğeri küçüktü. Küçüğü çabuk kayboldu. Sahile gelince burada arabadan indim millet hep fotoğraf çekiyordu, baya büyük bir hortumdu. Daha fazla büyür mü diye korktuk, evleri de alır götürür diye heyecanlandık” dedi.

"BÖYLESİ BİR HORTUMU İLK KEZ GÖRDÜM"

Hortumun denizden, karaya doğru büyüyerek geldiğini endişeli şekilde izlediklerini ifade eden Aziz Çabuk ise, “Dün burada iş yerimdeydim, oturuyordum ve yağmur yağmaya başladı. O esnada denize doğru baktığım zaman iki tane hortumun çıktığını gördüm. Daha öncesinde ufak hortumlar oluyordu ama şu ana kadar ilk defa böylesine büyük bir hortum gördüm.

"DENİZDEN KARAYA DOĞRU GELDİ"

Denizden, karaya doğru gelmeye başladı ve yaklaştıkça daha da büyüdü. Hayret içerisindeydik, çok şaşırdık. Karaya ulaşıp bazı yerlere zarar verecek diye çok endişelendik, korktuk. Herkes telaş içerisindeydi. Olağanüstü, dehşet bir olaydı ve insanlar kaçıştı.

"15-20 DAKİKA SONRA KARAYA ULAŞTI"

15-20 dakika sonra karaya doğru ulaştı hortum, karaya geldiğinde etkisini kaybetti tabi ama kumları havaya kaldırdı. Karaya ulaştığında evlere zarar vereceğini düşünüyorduk ama yavaş yavaş etkisini kaybetti ve buradaki yola çıktığında da tamamen kayboldu gitti. Yıllardan beri buradayız ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştık, ifade edilmez bir şey, çok kötüydü” diye konuştu.

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