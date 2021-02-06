Van'da feci kaza: 3 ölü! 0:00 / 0:00

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Meral Yıldız'ın haberine göre, alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen taksi ile hafif ticari araç çarpıştı.



KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada iki araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Bölgede yol açma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.