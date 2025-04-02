Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
Mersin'de, epilepsi hastası 20 yaşındaki Ömer Bilkan Şahin, geçirdiği nöbetin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ön incelemede ilaçlarını kullanmadığı belirlenen Şahin'in yakınlarının suçladığı üvey baba 39 yaşındaki Şükrü Ü. tutuklandı. Üvey babanın, gencin ilaçlarını almadığı ve şiddet uyguladığı öğrenildi
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Yüksek Mahalle'de ailesiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin (20), saat 02.00 sıralarında nöbet geçirdi. Ailesinin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Şahin'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
UZUN SÜREDİR İLAÇ KULLANMADIĞI BELİRLENDİÖmer Bilkan Şahin, 20 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hastanede yapılan ön incelemede Şahin'in uzun süredir ilaçlarını kullanmadığı belirlendi.
ÜVEY BABA, İLAÇLARI ALMAYIP ŞİDDET UYGULAMIŞ
Yakınları, üvey baba Şükrü Ü.'nün Şahin'in tedavisinde kullanılan ilaçlarını bilinçli bir şekilde almadığını, sık sık şiddet uyguladığını öne sürdü. Bunun üzerine polis, Şahin ile aynı evde yaşayan üvey baba Şükrü Ü.'yü gözaltına aldı.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Şahin'in cenazesi, mahalle sakinleri ve komşularının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Türbe Mezarlığı'nda defnedildi.
ÜVEY BABA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.