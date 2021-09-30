Anne ve 2 çocuğun ölümünde flaş gelişme! 0:00 / 0:00

AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi.

Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

ANNE VE ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre apartmanın 3'üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı. Hareketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in öldüğü belirlendi.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜLER ŞÜPHESİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ FİRARİ BABA GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli baba Turgay Mert'in Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonla Turgay Mert'i saklandığı adreste gözaltına alarak İskenderun'a getirdi.