İlk iş gününde yanarak öldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaYANRAK ÖLDÜ! Son dakika: İlk iş gününde feci şekilde can verdi
ABONE OL

İlk iş gününde yanarak öldü!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halinde yanan bir otomobilde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin, 25 yaşındaki Ufuk Kızılırmak'a ait olduğu belirlendi. Kızılırmak'ın yeni iş yerindeki ilk günü olduğu öğrenildi

YANRAK ÖLDÜ! Son dakika: İlk iş gününde feci şekilde can verdi
İlk iş gününde yanarak öldü!
0:00 / 0:00
AA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, edinilen bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar otoparkında, park halindeki 41 KL 262 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANAN ARAÇTA BİR ERKEK CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre itfaiye ekipleri, LPG'li olduğu öğrenilen aracın tamamına yayılan yangını söndürdü. Ekipler, araç içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA GÖNDERİLDİ

Ufuk Kızılırmak'a (25) ait olduğu belirlenen cansız beden, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

TERSANEDE İŞE BAŞLAYACAKTI

Ufuk Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve dün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEMDatça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
GELİYOR! Hava durumu son dakika uyarısı: YAĞMUR - Meteoroloji
GÜNDEMMeteoroloji açıkladı! Şiddetli sağanak!
Denizli'de otomobil gölete uçtu: 2 kişi kayıp
GÜNDEMOtomobil gölete uçtu: 2 kayıp
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına yeni atama Resmi Gazete'de
GÜNDEMTarım ve Orman Bakan Yardımcılığına yeni atama
Makineye kaptırdığı kolu kopan iş yeri sahibi kurtarılamadı
GÜNDEMMakineye kaptırdığı kolu koptu, hayatını kaybetti
Ankara'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü
GÜNDEMAnkara'da alacak verecek cinayeti
Bursa'da sazlık alanda yangın çıktı
GÜNDEMBursa'da sazlık yangını
27. POMEM sınavı ne zaman, saat kaçta, tarih açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı sınav tarihi...
GÜNDEM27. POMEM sınavı ne zaman, hangi gün?
Milli İstihbarat Teşkilatı iş başvurusu nasıl yapılır? MIT eleman alımı yapacak!
GÜNDEMMIT personel alımı yapacak!
Kuşadası ilçesinin açıklarında balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı
GÜNDEMAğa takılan dev balık denize bırakıldı