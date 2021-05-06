Komşuların taşlı sopalı kavgası! 0:00 / 0:00

AA

Adana'da bu sabah, Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 2 komşu aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

UZAKTAN BİRBİRLERİNİ TAŞLADILAR

AA'da yer alan habere göre tartışma, taraf yakınlarının da katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar uzak mesafeden birbirlerine taş attı.

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, 2 tarafa da uyarılarda bulunarak kavgayı yaralanan olmadan sonlandırdı.

"KORONAVİRÜSE DİKKAT" UYARISI

Ekipler, taraflara yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.