Spor salonuna gitti! 45 kişi pozitif! 0:00 / 0:00

AA

Kovid-19 vaka sayılarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Trabzon'da filyasyon ekipleri, hastaların temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

93 KİŞİ İZOLASYONA ALINDI

AA'da yer alan habere göre ekipler, bir ilçede rahatsızlığına rağmen izole olmayıp spor salonuna giden ve testi pozitif çıkan bir hastanın temaslı olduğu kişileri tespit etmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sonucu 93 kişi izolasyona alındı. Bu kişilerden 45'inin testi pozitif çıktı.

"GECE GÜNDÜZ TEMASLILAR ARANIYOR"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaptığı açıklamada, Trabzon genelinde vaka sayılarının azalması noktasında tüm birimlerin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Usta, koronavirüs vakalarının sayısının düşürülmesi noktasında en önemli çalışmanın temaslı kişilerin bulunması olduğunu vurgulayarak bu noktada ekiplerin gece gündüz demeden özverili bir şekilde gayret gösterdiğini belirtti.

"POZİTİF BİR KİŞİ DOĞRU BİLGİ VERMELİ"

Filyasyon ekiplerinin testi pozitif çıkan bir kişiden yola çıkarak, tüm temaslılara ulaşmayı amaç edindiğini dile getiren Usta, "Burada vatandaşlarımıza da önemli görev düşüyor. Hem kendilerinin hem de toplumun sağlığı açısından bizlere doğru ve yeterli bilgi vermeleri gerekiyor" dedi.

"SPOR SALONUNUN MÜDAVİMLERİNDEN"

Usta, bir süre önce filyasyon ekiplerinin yine bir hastadan yola çıkarak geniş bir temaslı çalışması yaptığını ifade ederek, "Trabzon'da bir ilçemizde faaliyet gösteren spor merkezi müdavimlerinden olan ve 5 gün önce Ankara’dan gelen, rahatsızlığına rağmen izole olmayan bir kişi, rahatsızlığının artması üzerine hastaneye başvurdu. Hastanın verdiği test pozitif çıktı." diye konuştu.

"SPOR SALONUNUN FAALİYETİ DURDURULDU"

Bunun üzerine ekiplerin söz konusu hastayla irtibata geçip geçmişte temaslı olduğu kişilere ulaşmaya başladığını anlatan Usta şunları kaydetti: "Kişinin, spor salonunda bulunduğu saatler içerisindeki spor hocaları ve diğer müdavimler ile temaslı olduğunu belirledik. Bunlar içerisinden de PCR testi pozitif olanlar olunca spor salonunun faaliyeti İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca aynı gün durdurulmuştur.

"45 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Tüm salon müdavimleri aranarak yakın temaslılarının hepsi karantinaya alınmıştır. Bu filyasyon işlemi sonucunda tüm temas ağı içerisindeki 45 kişinin PCR testi pozitif olarak tespit edilmiş, 93 kişi de izolasyon altına alınmıştır." Hakan Usta, bir kişinin dikkatsiz ve tedbirsiz davranışı sonucu onlarca kişinin hastalığa yakalandığını, bunun içinde her bir bireyin üzerine çok önemli görevler düştüğünü de söyledi.