HABERTURK.COM / Ajanslar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107 olduğunu, toplam vefat sayısının 1403'e ulaştığını bildirdi.

Koca, video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle ilgili son durumu açıkladı.

Toplam test sayısının 443 bin 626, vaka sayısının ise 65 bin 111'e ulaştığını belirten Koca, son 24 saatte vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107 olduğunu, toplam vefat sayısının 1403, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısının ise 4 bin 799'a ulaştığını kaydetti. Test sayısının 33 bin 70 olduğunu vurgulayan Koca, test sayısında bu hafta hedefleri olan 30 bini aştıklarını dile getirdi.

2 MİLYONU AŞTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 65'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 174 bin 60 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 143 bin 303 ile Fransa, 132 bin 210 ile Almanya ve 93 bin 873 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 295 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İran (74 bin 877),Türkiye (65 bin 111),Belçika (31 bin 119),Hollanda (27 bin 419),Kanada (27 bin 63),İsviçre (25 bin 936),Brezilya (25 bin 684),Rusya (21 bin 102),Portekiz (17 bin 448),Avusturya (14 bin 234),İsrail (12 bin 46),Hindistan (11 bin 487),İrlanda (11 bin 479),İsveç (11 bin 445),Güney Kore (10 bin 591) ve Peru (10 bin 303)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 126 bin 754 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 484 bin 597 kişi ise iyileşti.

İşte dünyada koronavirüse ilişkin yaşanan diğer gelişmeler...

ÇİN'DE 46 YENİ VAKA

Çin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında dün 46 yeni vaka kayıtlara geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 46 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bunlardan 8’inin Heilongjiang eyaletinde, 2’sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 36 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 500’e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 295’e çıktı.

Komisyon, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde 1 kişinin öldüğü, salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342’ye yükseldiği bilgisini de verdi.

Çin anakarasında dün 78 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının ise 77 bin 816’ya ulaştığı açıklandı.

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN 1 YIL MASKE

ABD’nin Florida Eyaleti Sağlık Dairesi Genel Sekreteri Scott Rivkees, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için en az bir yıl maske takılması gerektiğini bildirdi.

CBS Miami isimli televizyon kanalına konuşan Genel Sekreter Scott Rivkees, "Aşı olana kadar, maske takmak bizim yeni normalimiz olacak ve kendimizi buna alıştırmamız ve korunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rivkees, "Maske takma gerekliliğinin ne kadar süreceği" sorusuna ise, ‘’Eğer daha uzun sürmezse bir yıl.’’ cevabını verdi.

Çevrede mücadelesi zor bir virüs olan Kovid-19 var oldukça bu tarz önlemlerin alınmasının zorunluluğuna değinen Rivkees, yeni bir aşı bulunana kadar maske takarak insanların hem kendini hem de etrafındakileri virüsten korumuş olacağını belirtti.

Haberde, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ve diğer uzmanların da, 12 ila 18 ay daha bir aşı yapılamayacağı yönündeki görüşleri paylaşıldı.

Florida Sağlık Departmanı verilerine göre, salı günü itibarıyla eyalet genelinde yaklaşık 200 bin kişi teste tabi tutulurken 21 bin 367 pozitif vaka ve 524 ölümün kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Florida’da 24-26 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesi bekleniyor.

314 KİŞİ SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÇORUM'A

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilen 314 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'dan, Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 314 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Çorum'a taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 15 araçlık konvoyla getirilen vatandaşlar, KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya ve Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç da vatandaşları karşıladı.Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

Kızılay Şube Başkanı Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarını 14 gün boyunca Çorum'da misafir edeceklerini belirterek, tüm ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılanacağını söyledi.Sobacı da tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyoruz. Elimizden gelen en iyi misafirperverliği göstereceğiz. Tüm tedbirlerimizi aldık. İnşallah sıkıntısız olarak bu süreci atlatacağız." dedi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI: LABORATUVAR İDDİASI İNANDIRICI DEĞİL

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının inandırıcı olmadığını söyledi.

Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Mark Esper ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız."

Kovid-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentinde yarasalardaki zararlı virüsleri inceleyen bir laboratuvardan sızdığı ileri sürülüyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığının da iki yıl önce istihbarattan Wuhan'daki laboratuvarın yeterince önlem almadığını ve oradan çıkacak virüsün salgına neden olabileceğine dair bilgi aldığı iddia ediliyor.

ABD, DSÖ'YE FONU ASKIYA ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savundu.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." ifadesini kullandı.

Trump bu kararı alırken yönetiminin, "DSÖ'nün salgın konusundaki ihmal ve örtbaslarını değerlendirdiğini" de sözlerine ekledi.

ABD'nin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını ifade eden Trump, "Buna karşı Çin sadece 40 milyon dolar sağlıyor." dedi.

DSÖ'nün "Çin'den yapılan seyahatlerin durdurulması" çağrılarına kulak tıkadığını ve bunun büyük bir hata olduğunu savunan Trump, kendisinin bunlara bakmadan Çin'den ABD'ye yapılan seyahatleri en başta durdurduğunu yineledi.

"TEMEL GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEDİ"

Trump ayrıca, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için, "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." dedi.

DSÖ'nün salgına ilişkin geç adım atmasının tüm dünyaya çok zaman kaybettirdiğini de ifade eden Trump, salgınla ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktorların ortadan kaybolması konusunda da örgütün sessiz kaldığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında da Dünya Sağlık Örgütünü sert ifadelerle eleştirmiş ve örgütü Çin tarafında yer almakla suçlamıştı.

BM'DEN TRUMP'A TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısız olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu askıya alma kararına, ''Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Trump'ın ABD'nin DSÖ'ye sağladığı 500 milyon dolarlık fonu örgüte ilişkin yürüttükleri soruşturma tamamlanana kadar donduracağı kararını eleştirdi.

Kovid-19 salgınının dünyanın karşı karşıya kaldığı en tehlikeli sorunlardan biri olduğunu, DSÖ ve binlerce çalışanının ön saflarda özellikle en savunmasız toplumları desteklediğini belirten Guterres, salgına karşı savaşın kazanılması için Dünya Sağlık Örgütünün desteklenmesinin hayati derecede önemli olduğunu ifade etti.

Guterres, "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Eşi benzeri görülmemiş bu virüsle yine eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Guterres, ''Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil.'' ifadelerini kullandı.

TRUMP VE MACRON GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkan Emmanuel Macron, telefon ile yaptıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçmesi çabalarını ele aldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, Kovid-19 salgını ile mücadele ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçirilmesi çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, iki liderin perşembe günü telekonferans yoluyla yapılması planlanan G7 liderler toplantısını da görüştüğü kaydedildi.

Trump ve Macron'un görüşmede, kritik bölgesel ve ikili konuları da ele aldığı aktarıldı.

RIO VALİSİNİN TESTİ POZİTİF

Rio de Janeiro eyaleti Valisi Wilson Witzel yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Witzel Twitter hesabında yayınladığı videoda, son günlerde ateş ve boğaz ağrısı olduğunu belirterek iyi hissetmediğini ifade etti. Korona virüsü testi yaptırdığını aktaran Witzel, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Öte yandan Brezilya'da 24 bin 920 korona vakası bulunurken bin 489 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

EKVADOR VE KÜBA'DA ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 369'a, Küba'da ise 21'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 369'a, toplam vaka sayısı ise 7 bin 603'e ulaştı.

KÜBA'DA VAKA SAYISI 766

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e, vaka sayısının da 766'ya çıktığı kaydedildi.

Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 132'ye yükseldi.