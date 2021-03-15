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HaberlerGündem3. SayfaVANDALLIK | Son dakika: Sokak ortasında öldüresiye dayak! Anbean kaydedildi
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5 kişiden 1 kişiye şiddet! Bayıltana kadar dövdüler!

Antalya’da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü. Yaklaşık 1 dakika süren dayağın ardından bir ara yere düşüp kendinden geçen adam güçlükle doğrularak bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı

VANDALLIK | Son dakika: Sokak ortasında öldüresiye dayak! Anbean kaydedildi
5 kişiden 1 kişiye şiddet! Bayıltana kadar dövdüler!
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İHA

Antalya'da dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı.

YERDE DÖVMEYE DEVAM ETTİLER

İHA'da yer alan habere göre darbelerin sonrasında yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti.

DEHŞET KAMERAYA DA YANSIDI

Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜÇLÜKLE YERDEN KALKTI

Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.

O anları kayda alan vatandaş, “Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar” diyerek kavgayı anlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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