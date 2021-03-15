5 kişiden 1 kişiye şiddet! Bayıltana kadar dövdüler!

Antalya'da dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı.
YERDE DÖVMEYE DEVAM ETTİLER
İHA'da yer alan habere göre darbelerin sonrasında yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti.
DEHŞET KAMERAYA DA YANSIDI
Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜÇLÜKLE YERDEN KALKTI
Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.
O anları kayda alan vatandaş, “Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar” diyerek kavgayı anlattı.
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