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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ OLAY! Son dakika: Asansör olarak kullandığı caraskal, sonu oldu
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Caraskalı asansör olarak kullanmak istedi, 8 metreden düştü

Denizli'de, yürümekte zorluk çektiği için kurduğu caraskalla 3'üncü kattaki evinin terasına çıkmaya çalışan emekli işçi Nizamettin Güner (76),platformun kancasını kopması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Güner, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Asansör olarak kullandığı caraskal, sonu oldu
Asansör olarak kullandığı caraskal, sonu oldu
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DHA

Denizli'de, yürümekte zorluk çektiği için kurduğu caraskalla 3'üncü kata çıkmaya çalışan Nizamettin Güner, platformun kancasını kopması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek, yaşamını yitirdi.

Emekli işçi, 7 çocuk babası Nizamettin Güner, 2 yıl önce merdiven çıkmakta zorlandığı için Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evine caraskal (elektrikle çalışan ve yükün istenilen konumda durmasın sağlayan tavan vinci) kurdu. Dün saat 17.00 sıralarında Güner, caraskal ile evinin teras katına çıkmaya çalıştı.

8 METREDEN BETÖN ZEMİNE DÜŞTÜ

Ancak üzerine bindiği platformun demir kancasının kopması sonucu Güner, yaklaşık 8 metreden beton zemine düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Güner, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güner, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis, Güner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

'KENDİSİNE VE KURDUĞU CARASKALA GÜVENİYORDU'

Güner'in damadı Hüseyin Özmen, kayınpederini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Özmen, kayınpederinin caraskalı kendisinin kurduğunu belirtip, "Evdekiler gürültü duyup dışarı çıkmış. Kayınpederimi yerde ağır yaralı bulmuşlar. Düştükten sonra hastanede hayatını kaybetti. Evine caraskal kurmuştu. Bakımlarını da eksiksiz yapıyordu. Kendisine ve kurduğu caraskala güveniyordu. Biz onu sürekli kullanmaması yönünde uyarıyorduk. Maalesef zincirin bağlı olduğu kanca kopmuş. Acımız büyük" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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