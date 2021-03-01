İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evine giren hırsızı yakalayan ev sahibi, çıkan arbede sırasında hırsız tarafından yüzünden vuruldu.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Korkunç olayda, kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, Çobanlar Mahallesi'nde bir eve girdi. Girdiği evden yaklaşık 10 bin TL çalan hırsız, kaçmaya çalışırken sesleri duyan ev sahibi Murat Oktay (34) tarafından evin balkonunda fark edildi.

Balkondan atlayan hırsızın peşinden koşan ev sahibi Murat Oktay, yaklaşık 70 metre kovaladığı hırsızı yakalayınca aralarında arbede çıktı. Hırsız, kendisini tutmak isteyen ev sahibi Oktay’ın yüzüne doğru 4 el ateş etti. Yüzünden vurulan Oktay'ı babası Yaşar Oktay fark ederek, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Oktay önce Gazipaşa Devlet Hastanesi ardından Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Biri 2 diğeri 1.5 yaşında 2 kız çocuğu babası olan Oktay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Hırsızın aynı gece Oktay'ın evinden yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan Rıfat Oktay'ın da evine girdiği öğrenildi. Rıfat Oktay'ın evinden cep telefonu ve motorun anahtarını çalan hırsız kayıplara karıştı. Telefonu ve motorunun anahtarları çalınan Rıfat Oktay, "Gece uyuyorduk. Bizim haberimiz olmadı farkında değiliz. Sabah kalktığımızda telefonla motorun anahtarı yoktu. Telefon mutfakta olduğu için haberimiz olmamış zaten. Adam telefonla anahtarı almış gitmiş" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.