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HaberlerGündemKORKUNÇ! Son dakika: Şişli'de çöplerin arasında bebek çıktı - Haberler

Şişli'de çöplerin arasından bebek çıktı

İstanbul Şişli'de bu sabah belediye ekipleri, konteynırı çöp arabasına boşalttıktan sonra, poşetin içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğunu fark etti. Bebek, Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırılırken, bebeği kimin attığı araştırılıyor...

şişli bebek
DHA

Şişli'de çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, son anda temizlik işçileri tarafından fark edildi.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta yaşandı.

Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde sokakları dolaşarak çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı. Yavrukuş Sokak'a gelen ekipler, burada bulunan çöp konteynerini de araca boşaltarak hareket etti.

 

Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etmeye başladı. Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konulara çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti.

Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'te Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan kız bebeğin yeni doğduğu, göbek bağının kesilmesinin ardından çöpe atıldığı öne sürüldü. Bebek, daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeği çöp konteynerine kimin attığını araştırıyor.

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