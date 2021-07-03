Rusya'da art arda 5. günde acı rekor! 0:00 / 0:00

İHA

Rusya’da son dönemlerde başta Delta olmak üzere farklı türlerde korona virüs mutasyonlarının tespit edilmesinin ardından vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 697 kişinin virüse yenik düşmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

5 GÜNDÜR 600'ÜN ÜZERİNDE CAN KAYBI

İHA'da yer alan habere göre son veriyle birlikte ülkede korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 262'ye yükseldi. Ülkede art arda 5. gün ölüm sayısında rekor kırılırken, dün 679, 1 Temmuz'da 672, 30 Haziran'da 669, 29 Haziran'da ise 652 can kaybı kayda geçmişti.

EN YÜKSEK VAKA SAYISI: 24 BİN 439

Rusya’da son 24 saatte 24 bin 439 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 5 milyon 585 bin 799’a yükseldi. Son 24 saatte görülen vaka sayısı, 15 Ocak'tan bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

EN YÜKSEK CAN KAYBI MOSKOVA'DA

Vaka ve ölüm sayısının en çok görüldüğü başkent Moskova'da son 24 saatte 7 bin 446 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, toplam vaka sayısı 1 milyon 380 bin 151'e yükseldi.

MOSKOVA'DA 1 GÜNDE 116 CAN KAYBI

Moskova'da dün 112 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, son 24 saatte ise 116 can kaybı kaydedildi. Başkentte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 784'e ulaştı.