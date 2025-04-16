Korkunç tespit! Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!

İstanbul’da bir yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 21 yaşındaki Fatih Aydın olayında önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre anne Rabia Aydın 7 Temmuz 2024 günü polise başvurarak oğlunun kayıp olduğunu belirtti.

"TARTIŞTI, EVDEN ÇIKTI"

Anne yaptığı başvuruda, oğlunun akşam saat 23.30 sıralarında aile içi bir sebepten dolayı eşiyle bir tartışma yaşadığını ve bu tartışmadan sonra evden sinirlenerek giden oğlundan hiçbir haber alınamadığını belirtti.

ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Bu başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Aydın’ın herhangi bir otobüs, uçak bilet kaydının olmadığı, hastane veya eczane kaydının da olmadığı belirlendi. Otel kayıtları ve yurt dışına çıkış kayıtlarının da bulunmadığı tespit edildi.

CİNAYET SORUŞTURMASI

Aile içi veya dışardan bir cinayete kurban gitme ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri Aydın’ın 8 yakını ve komşularının ifadelerini aldı. Talep edilen HTS dökümlerinde herhangi şüpheli bir durum ortaya çıkmadı. Kaybolduğu tarihten itibaren incelenen hesap hareketlerinde de bir hareket olmaması dikkat çekti.