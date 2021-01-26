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HaberlerSağlıkKORKUTAN AÇIKLAMA! Aşıya eşit erişim sağlanmazsa... - Haberler
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BM: Aşıya eşit erişim sağlanmazsa Kovid-19 mutasyona uğrayarak daha ölümcül olabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği, mevcut aşının işe yaramayabileceği uyarısında bulundu

KORKUTAN AÇIKLAMA! Aşıya eşit erişim sağlanmazsa... - Haberler
Korkutan açıklama! Aşıya eşit erişim sağlanmazsa...
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AA

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" Toplantısı'na video konferansla katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ekonominin canlanmasının tek yolunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının dünyanın her yerine en hızlı şekilde ulaştırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER KENDİ VATANDAŞLARINI AŞILAYIP GÜVENDE OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORSA YANILIYOR"

"Gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayıp, gelişmekte olan ülkeleri ihmal ederek güvende olacaklarını düşünüyorsa yanılıyor" diyen Guterres, "Virüsü daha bulaşıcı ve öldürücü hale getirerek mevcut aşıları işe yaramaz kılacak gerçek bir mutasyon tehlikesi var" değerlendirmesinde bulundu.

Aşı tedariki ve dağıtımının eşit olmadığına dikkati çeken Guterres, Covid-19 aşı üretim kapasitesinin tüm dünyada artırılması gerektiğini vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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