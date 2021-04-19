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HaberlerGündemALARM! Son dakika: O bölgemizde vakalar artıyor! (Korona vaka sayıları)
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O bölgemizde vakalar artıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan tarihli, illerin nüfusa oranla Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Buna göre Doğu Karadeniz´den en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşandı, azalan tek şehir ise Samsun oldu

ALARM! Son dakika: O bölgemizde vakalar artıyor! (Korona vaka sayıları)
O bölgemizde vakalar artıyor!
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DHA

İllere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il bir kez daha Bayburt oldu. Geçen haftaya oranla yüzde 20b41'lik yükselişin yaşandığı Bayburt'ta, güncel verilerde 472.47 olan vaka sayısı oranı 568.92'ye yükseldi.

TRABZON 359'DAN 409'A ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre son haftalarda vaka oranlarında ciddi artış gösteren bölgede Trabzon´da vaka oranı 359.28'den 409.90'a yükseldi.

6 KENTTE DAHA VAKALAR YÜKSELDİ

Rize'de 453.31'den 516.03'e, Artvin'de 223.60'tan 230.09'a, Gümüşhane'de 239.23´ten 242.76'ya, Ordu'da 501.71´den 565.14'e, Sinop'ta 398.69'dan 440.73'e, Giresun'da ise 591.01´den 624.22'ye yükseldi.

SAMSUN'DA AZ BİR DÜŞÜŞ OLDU

Bölgede vakalarda düşünün gözlendiği tek şehir ise Samsun oldu. Yüzde 6.82'lik düşüş yaşanan Samsun´da 100 binde 645.17 olan vaka oranı 601.14'e geriledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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