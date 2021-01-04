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İtalya’da 6 gün önce aşı olan doktor Covid-19'a yakalandı

İtalya'da 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını olan Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı

Korkutan gelişme! 6 gün önce aşı olmuştu, koronaya yakalandı - Haberler
Korkutan gelişme! 6 gün önce aşı olmuştu!
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İHA

İtalya’da koronavirüse (Covid-19) karşı aşılamaların başlamasının ardından bir kötü haber geldi. Siracusa kentindeki Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco’nun 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptırmasına rağmen korona virüs testi pozitif çıktı.

"POZİTİF ÇIKTIM AMA..."

Dr. Franco test sonucunun ardından yaptığı açıklamada, “Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum. Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi” dedi.

Sicilya Bölgesi Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Franco'nun 6 gün önce Palermo'da ilk aşı olan kişilerden biri olduğu belirtildi. Doktorun, aşı olmadan önce virüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılırken, Dr. Franco ile Palermo'ya aşı olmaya giden ekipteki sağlık çalışanları da inceleniyor.

“ANCAK 2. DOZDAN SONRA TAM KORUMA SAĞLANIYOR"

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franca Locatelli yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının sadece 2. dozunun uygulanmasının ardından tam koruma sağladığına dikkat çekti. Locatelli, "Bilimsel araştırmalar 1’inci dozun tam koruma sağlamadığını ve ilk dozun ardından enfekte olan kişiler görüldüğünü açıkça belirtiyor. İkinci doz aşıdan sonra tam bir korumadan bahsetmek mümkün. Bu nedenle aşı olanların da sorumlu davranışları bırakmamaları gerekiyor” dedi.

İtalya'da 3 Ocak itibariyle 75 bin 327'si sağlık çalışanı olmak üzere 84 bin 730 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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