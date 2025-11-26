Korkuturken büyüleyecekler! Bir solukta izleyebileceğiniz birbirinden başarılı 10 korku dizisi!

Platformların çoğalmasıyla birlikte korku dizileri de daha cesur, daha karanlık ve çok daha yaratıcı hâle geldi. Zombilerden gotik karakterlere, psikolojik gerilimden doğaüstü tehditlere kadar geniş bir yelpaze sunan bu yapımlar, yeni bir içerik arayan izleyicinin ilgisini hızla çekiyor. Hangi yapımların öne çıktığını merak edenler için en dikkat çekenleri seçtik. Detaylar haberimizin devamında…