Kornea bağışı çağrısı: İnsanlara ışık olabilirsiniz

Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs, Türkiye’de kornea nakli ameliyatları sayısının hızla arttığını belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde yaklaşık 48 göz bankası bulunuyor. Bu bankalar arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı çok hızlı oluyor. Acil bir kornea ihtiyacı halinde bu korneaları taşıyan ünitelerin hızının da artmasıyla birlikte son derece başarılı sonuçlar alıyoruz.”

Kornea hastalığının görme kaybına sebep olan hastalıklar içinde üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Altınörs, “Kornea nakli bir göz nakli ameliyatı değil, sadece gözün ön yüzeyinde bulunan kornea tabakası değişimidir. Hayatını kaybeden uygun organ bağışçılarının sağlıklı kornea tabakası alınarak hastalara kornea nakli yapılıyor. Nakledilen doku hiçbir şekilde görsel değişikliğe neden olmayan, kayıplarında görsel olarak kötü bir görünüm yaratmayan bir durum. Kornea alımı vefat eden kişide görsel bir değişiklik yapmaz. Alınan sadece saydam bir doku" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNYA STANDARTLARINDA KORNEA NAKLİ YAPILIYOR Prof. Dr. Altınörs, sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığının kurduğu sistemle göz bankaları veya bankalara bağlı doku kaynağı merkezlerince vefat eden kişilerdeki uygun kornealar belirlenip steril şartlarda alınıyor ve ameliyatla kornea nakli bekleyen hastalara naklediliyor. Tüm dünyada doku kaynağının kısıtlı olması nedeniyle kornea nakli bekleyen çok sayıda hasta var. Ülkemizde de geçmiş yıllarda kornea nakli bekleme listeleri oldukça kabarıktı. Bugün Türkiye’de göz doktorları kornea nakli konusunda çok ileri derecede tecrübe kazanmıştır ve dünya standartlarında kornea nakli ameliyatları yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği’nin çok önemli bilinçlendirme çalışmaları oldu. Yurtdışındaki kornea nakli bekleyen hastalar da ameliyat için Türkiye’ye gelmeyi tercih ediyor.”