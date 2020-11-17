Korona virüsü çalışmalrında Türk hekimler Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'in şirketi BioNTech'de geliştirilen koronavirüs aşısının koronavirüsü durdurmada yüzde 90 etkili olduğu açıklanmıştı. Bir müjdeli haber de Moderna'nın aşı çalışmalarından geldi.

Bloomberg HT'de yer alan bilgiye göre Moderna'nın 30 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşı yüzde 94.5 etkili oldu. Peki, korona aşısı bulundu mu? İşte, detaylar...

MODERNA YÜZDE 94,5 ETKİLİ OLDU

Yapılan analiz çalışmasında plasebo verilen katılımcılardan 90’ının koronavirüse yakalandığı ortaya kondu. En az iki doz aşı verilen deneklerden sadece beşi hastalığa yakalandı.

Aşı aynı zamanda en ciddi koronavirüs enfeksiyonlarını da engelliyor. Moderna'nın ise "Geliştirilen aşı genel olarak güvenli ve iyi tolare edildi, yan etkiler arasında kas ve baş ağırsı ile yorgunluk var." açıklamasında bulundu.

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci yeni aşı hakkında, "Olabileceğinin en iyisi." dedi.

Haber üzerine Moderna hisseleri ABD vadeli işlemlerinde %9’dan fazla yükseldi. Stoxx 600 endeksi %1,5 yükseliş kaydetti.

Eğer ek çalışmalar da aşıların güvenli olduğunu ortaya koyarsa Amerikn FDA kurumunun hem Pfizer-BioNTech hem de Moderna’ya acil durum iznini vermesi bekleniyor.

Moderna ABD’nin koronavirüs aşı çalışmalarını hızlandırmak için oluşturduğu Operation Warp Speed programından 955 milyon dolarlık fonlama temin etmişti. Pfizer ise bu fonlamadan yararlanmadı. Moderna, yeni stabilite verisine göre aşının buzdolabı koşullarında 30 gün kalabildiğini de açıkladı.