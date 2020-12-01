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HaberlerGündem3. SayfaKORONA DEHŞETİ! Son dakika... 8 günde anne, baba ve oğul korona kurbanı oldu! - Haberler
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8 günde anne, baba ve oğul! Korona dehşeti!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir aile Kovid-19 nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Koronavirüse yakalanan baba Mehmet Aydın (82),anne Ayşe Aydın (80) ve oğulları Musa Aydın (59) yaşamını yitirdi. Aydın Ailesi'nin yakınları peş peşe gelen acı haberlerle gözyaşlarına boğuldu

KORONA DEHŞETİ! Son dakika... 8 günde anne, baba ve oğul korona kurbanı oldu! - Haberler
8 günde anne, baba ve oğul! Korona dehşeti!
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DHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın (83),22 Kasım günü rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Aydın, tedaviye alındığı Tarsus Devlet Hastanesi´nde 2 gün sonra hayatını kaybetti.

ANNE OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre Mehmet Aydın, gözyaşları arasında toprağa verilirken, eşi Ayşe Aydın (80) ile oğlu Musa Aydın'ın (59) testleri de pozitif çıktı. Durumları ağırlaşan anne ve oğlu, 28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCE OĞUL SONRA ANNE VEFAT ETTİ

Musa Aydın, 30 Kasım günü hastalığa yenik düşerken, annesi Ayşe Aydın da aynı gün hayatını kaybetti. Anne ve oğlu Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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