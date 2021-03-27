İstiklal Caddesi doldu taştı! Korona turu! 0:00 / 0:00

İHA

Kademeli normale geçilmesinin ardından hafta sonu kısıtlaması tek güne indirilmiş, cumartesi günü vatandaşların sokağa çıkmasına yeniden izin verilmişti.

Kademeli normalin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı da fırsat bilen İstanbullular parklara, bahçelere, meydanlara ve sahillere akın etti.

İSTİKLAL CADDESİ'NE AKIN ETTİLER

İHA'da yer alan habere göre Beşiktaş Bebek’teki sahil şeridi yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu taştı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE HİÇE SAYILDI

Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen pek çok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk endişe yaratacak cinstendi.

"İNSANLAR KENDİSİNİ DÜŞÜNMELİ"

Maske takmanın öneminden bahseden bir vatandaş, “Anlık çıkaranlar olabilir ya da hiç takmayanlar olabiliyor. Bunların önleminin alınması gerekir. İnsanların en başta kendilerini düşünmesi gerekiyor” diye konuştu.