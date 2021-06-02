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Korona vaka sayısı 1 Haziran: 7 binin üzerinde... Korona vaka sayısı 2 Haziran tablosu

Korona vaka sayısı 2 Haziran tablosu henüz açıklanmadı. Bugün ki veriler her gün olduğu gibi akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak ki dün ki vaka sayıları tedirgin etti. Bir süredir 7 binin altında seyreden vakalar dün yeniden 7 binin üzerini gördü. İşte 1 Haziran korona vaka sayısı tablosu...

Korona vaka sayısı 1 Haziran: 7 binin üzerinde... Korona vaka sayısı 2 Haziran tablosu

Korona vaka sayıları kademeli normalleşmenin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte kamuoyunda en çok takip edilen veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün olduğu gibi dün de korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugün yani 2 Haziran korona vaka sayısı tablosu ise akşam saatlerinde yayınlanacak.

Ancak hemen belirtelim ki dün ki tablodaki veriler tedirgin etti. Bir süredir 7 binin altında seyreden vakalar yeniden yükselişe geçti ve 7 binin üzerini gördü. İşte 1 Haziran korona virüsü tablosu...

1 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi. Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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