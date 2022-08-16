Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Ağustos korona vaka sayısı tablosu kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni vaka sayısı tablosuna göre pozitif vaka sayıları düşüşe geçmiş ölüm sayıları ise bir öneki tabloya göre artış göstermiş durumda. Peki, korona vaka ve vefat sayısı kaç? İşte 1 - 7 Ağustos haftalık korona vaka sayısı tablosu...