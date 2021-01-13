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Korona yüzünden 12 günde 10 kilo verdi

Samsun'da özel bir hastanede görev yapan Kalp, Damar ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ersin Kara, Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazanarak 2 ay sonra yeniden görevinin başına döndü. Kara, hastanedeki 12 günlük tedavi sürecinde 10 kilo verdiğini, desteksiz hareket edemez hale geldiğini belirterek 'maske takın' çağrısında bulundu

KORONA YÜZÜNDEN! Covide yakalanan doktor 12 günde 10 kilo verdi - Haberler
Korona yüzünden 12 günde 10 kilo verdi
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DHA

Samsun'da özel bir hastanede görev yapan Kalp, Damar ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ersin Kara, iki ay önce hafif öksürük başlayınca şüphelenip Covid-19 testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkmasının ardından Kara, hemen tedaviye alındı. Bu süreçte Kara’da nefes darlığı ve vücudunda ciddi derecede güç kaybı oluştu. 12 gün hastanede tedavi gören Kara, bu süreçte 10 kilo verdi. Yaşadığı güç kaybı nedeniyle Kara, tek başına destek olmadan hareket edemez duruma geldi. Yapılan tedavi sonrasında hastalığı yenen Kara, 2 ay evinde istirahat ettikten sonra bu hafta yeniden göreve başladı.

‘MERDİVENLERİ ÇIKTIKTAN SONRA 5-6 DAKİKA DİNLENMEM GEREKİYOR’

Tedavi sürecini ve hastalıkla mücadelesini anlatan Opr. Dr. Kara, herkese 'maske takın' çağrısında bulundu. Opr. Dr. Ersin Kara, “Önce çok hafif şekilde öksürükler yaşadım. Birkaç gün sürdü ve kesildi. Öksürükten sonra bende sadece soğuk terlemeler oldu. Bunu üzerine test yaptırdım ve sonucu pozitif çıktı.

Testim pozitif çıkınca hemen karantinaya alındım ve ilaç kullanmaya başladım. Her şey çok iyiydi hiçbir sıkıntı yoktu. Fakat 4 gün sonra oksijen satürasyonum (Kandaki oksijen yoğunluğu) giderek düştü ve kritik seviyeye geldi. Bunun üzerine panikledik tedavi sürecine hastanede devam ettik. Bu süreç içerisinde ne ateşim oldu. Ne ağrılarım oldu. Fakat gün geçtikçe takatsizlik oluşmaya başladı. Sonra oksijen satürasyonum düzeldi ve taburcu edildim. Ancak eve dahi zor gidebildim. Evde başkasının yardımı olmadan kalkmak ve gezmem mümkün olmadı. Çok fazla güç kaybım vardı. Yaklaşık 12 gün yattım ve bu sürede 10 kilogram kaybettim. Kaybettiğim 10 kilogramı yağdan değil vücudumdaki kaslardan kaybettim. Kendimi yaklaşık 3 haftada zor toparlayabildim. Ama bundan sonra yorgunluk, halsizlik ve eforla gelen nefes darlığı giderek azaldı ancak halen devam ediyor. Yaklaşık 2 ay geçti ancak halen bu sıkıntıları yaşıyorum. Bugün artık işime başladım ama merdivenleri çıktıktan sonra 5-6 dakika dinlenmem gerekiyor hala. Şu andaki durumum bu. Bir ay önce hastaneye geldiğimde hastane önündeki 6 basamaklı merdiveni çıkamadım. Bacaklarımda o güç yoktu, ancak düz yoldan çıkabildim” şeklinde konuştu.

‘BU HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN'

Kendisi tedavi altındayken eşinin de koronavirüse yakalandığını belirten Dr. Kara, “Başlangıçta eşimin testi negatif çıkmıştı. Ancak ben hastanede yatarken tekrar test yaptıklarında oda pozitif çıktı. Arkasından ateş şikayetleri yaşamaya başladı. Eşimde ateşten çok sıkıntı yaşadı. Kendini kaybedecek derecede ateşi oldu ve bir türlü düşüremedik. Bunun üzerine eşime iki ünite plazma verildi ve ateşi ancak öyle düşürülebildi. Gerçekten çok ağır bir hastalık. Bunu ancak çeken bilir. Vatandaşlarımızın bu hastalığı hafife almalarını hayretle karşılıyorum. Bizi bu hastalıktan koruyacak en önemli şey maske takmaktır. Kesinlikle eminim yüzde 98 koruyuculuğu var maskedir. İnsanlarımız maskeyi ciddiye almıyorlar. Bu çok yanlış bir tutum” diye konuştu.

‘HALA KORKU İÇERİSİNDEYİM’

60 gün sonra görevine yeniden dönen Dr. Kara, “Hala korku içerisindeyim. Çünkü hiç güvenilmez bir hastalık. Ne olacağı hiç belli olmayan bir hastalık. Bir arkadaşımın kendisi ve bütün ailesi korona oldu. 96 yaşındaki annesine hiçbir şey olmadı. Ancak çok genç yaştaki ablası hayatını kaybetti. Hastalığın kime ne yapacağı belli değil. İnsanlar hiçbir şeye güvenmesinler. Herkes bu hastalıktan kaçsın söyleyebileceği tek şey bu. Arada sırada bazı isimleri hatırlamakta güçlük çekiyorum. Ama bu da yavaş yavaş düzeliyor” dedi.

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