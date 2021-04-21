Koronadan ölen kardeşinin kimliğiyle yakalandı! 0:00 / 0:00

DHA

Kentte salgın denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Samsun-Ankara karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde HES kontrolü yaptı. Sorgusunda riskli çıkan Yavuz Akbaş kimlikli kişi gözlem altına alındı.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen ve Covid-19 testi yapılan Akbaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu´nda karantinaya alındı.

Polis, test sonucu negatif çıkan ve semptom göstermeyen kişi ile ilgili yaptığı araştırmada, Yavuz Akbaş´ın önceki gün İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsten öldüğünü belirlendi. Akbaş´ın kimliği ile yakalanan kişinin ise hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ağabeyi Şakir Akbaş olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polis tarafından kaldığı yurtta gözaltına alınan Şakir Akbaş, adliyeye sevk edildi. Koronavirüsten ölen ve Samsun´da defnedilen kardeşinin kimliği ile İstanbul´a gittiği belirlenen Akbaş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.