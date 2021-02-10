Aşılama çalışmalarında her geçen gün bir adım daha ileri gidiliyor. Korona virüsle mücadelede şimdiye kadar 3 milyona yakın vatandaşın aşılaması yapıldı. Şubat ayında ilk etapta aşılanan vatandaşların ikinci aşıları da uygulanacak. Peki korona virüs aşı takviminde hangi aşamaya gelindi? 1. aşama aşılama çalışmaları tamamlandı mı? Vatandaşlar 50 yaş aşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. 50 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Koronavirüs aşılamada son durum ne?

KORONA VİRÜS AŞI SIRALAMASINDA HANGİ AŞAMADAYIZ?

Sağlık Bakanlığı aşı takvimini 4 aşamaya böldü. Şu an hala 1. aşamadaki aşılama grupları aşılanıyor. Takvime göre A grubunda bulunan sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) aşılandı.

1. Aşamanın B grubunun aşılanması sürüyor. Şimdiye kadar 90 yaş ve üstü, 85-89 yaş arası, 80-84 yaş arası ve 75-79 arası vatandaşların aşılama süreci başladı. 70-74 arası vatandaşların aşılama işlemleri bittikten sonra 65-69 yaş arası vatandaşlar aşılanacak ve 1. aşama aşılama listesi tamamlanmış olacak.

50 YAŞ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşılamada 2. aşama hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler ve 50-64 yaş arası vatandaşların aşılanması üzerine organize edildi. 2. Aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik görevlerdeki kişiler, Zabıta/ özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Eğitim Sektörü, Gıda Sektörü ve Taşımacılık sektöründe çalışanlar aşılandıktan sonra merakla beklenen 50-64 yaş arası vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

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