Koronavirüsün yayıldığı ülke sayısı arttıkça ve ölenlerin de buna paralel olarak artış göstermesi toplumda tedirginliğin artmasına ve koronavirüs aşısı bulundu mu konusunu gündeme getirmektedir. Her ülke kendi olanakları dahilinde aşı üretme çabası içinde ve önümüzdeki aylarda aşının kullanılacağı iddia edilmektedir.

Koronavirüs Aşısı Bulundu Mu?

Koronavirüsü aşısı ve tedavisiyle ilgili Rusya ve Amerika’dan sevindirici haber geldi ve Rusya, FMBA tarafından yeni geliştirdikleri ilacın korona virüsü tedavi edeceğini iddia etti. FMBA daha önce sıtma tedavisinde kullanılan Meflokin adı verilen ilacın tedavide etkin olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı ile ilgili yaptığı açıklamada ülkemizin sağduyulu davrandığını ve aşı konusunda 6 üniversiteye bir yerde toplanmaları çağrısını yaparak her türlü desteğin verileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyileşen hastalardan alınan plazma kan ürünü ile durumu kritik olan hastaların tedavi edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 il sağlık müdürü ile telekonferans aracılığı ile yapmış olduğu görüşmede Kovid-19 (koronavirüs) nedeniyle yapılan çalışmaları değerlendirdi. Telekonferans aracılığıyla yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü ve teyakkuz halinde olduklarını ve olağan üstü bir dönemden geçildiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsün ülkemize 90 gün geç gelmesinin olağan üstü tedbirler almamıza neden oldu diyerek bu dönemde ikinci safhaya girilerek yeni dönem enfeksiyon tespiti ve tedavisi konusunda organize olunması gereken bir dönem olduğunu hatırlattı.