HABERTURK.COM

İnsan ve hayvanlar için, kanser ve enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere her türlü hastalığa karşı İlaç ve aşı geliştirme, farmakoloji, biyoteknoloji, genetik, genomik, bilgisayar yazılım ve biyoinformatik alanlarında faaliyet gösteren Vaccizone, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından yatırım aldı.

2020 yılında kurulan girişim, geliştirilmesi 15 yıl süren ve ABD, Avrupa, Çin ve Japonya olmak üzere dört farklı bölgede patentli ASC mikrokürecik antijen taşıma teknolojisiyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Patentlerinin tescillenmesi ile Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki ilk triadik patentini aldıklarını belirten Vaccizone Kurucusu Prof. Dr. Nesrin Özören, "Geliştirmekte olduğumuz SARS-COV 2 (COVID-19) aşısı ile teknolojimiz kendini ispat etmiş olacak. Sektörün önde gelen üreticileriyle hedeflemiş olduğumuz hastalıklar çerçevesinde stratejik ortaklıklar geliştirmeyi planlıyoruz. Covid-19 aşı geliştirme programı kapsamında Faz-I aşamasına gelmek üzereyiz. Teknolojimizin sağladığı en belirgin avantajlardan olan oda sıcaklığında muhafaza edilebilir aşılar sayesinde pandeminin bitmesinde etkin bir rol oynayacağımıza inanıyoruz. Melanom immün tedavi çalışmalarında preklinik aşamadayız. Sürdürülebilir/organik hayvancılık sektörü için de aşı projesi üzerinde çalışmaktayız" dedi.

'HEDEF NASDAQ'TA HALKA ARZ'

Özören, hedeflerinin 3-5 yıllık bir vadede NASDAQ’ta halka arz gerçekleştirerek finansal bağımsızlığımızı tümüyle kazanmak ve Türkiye’den çıkan uluslararası alanda rekabet edebilen öncü bir biyoteknoloji markası olabilmek olduğunu belirtti.

Kereitsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından aldıkları yatırımla ile ilgili de konuşan Özören, Vaccizone’nin teknolojisinin özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi soğuk zincire erişimin sınırlı olduğu coğrafyalarda önemli bir fark yaratacağına inandıklarını sözlerine ekledi.